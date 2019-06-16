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Espreso.tvМирСаудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкеры

Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкеры


фото: TASS
Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман обвинил Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Об этом со ссылкой на Asharq al-Awsat сообщает "Радио Свобода".

Бин Салман заявил, что его страна не колеблясь будет бороться с любой угрозой своим людям или интересам.

"Иранский режим не уважал визит премьер-министра Японии в Тегеран, атаковав два танкера, среди которых и японский, в то время, когда японский премьер находился там. Мы не хотим войны в регионе. Но мы не колеблясь будем бороться с любой угрозой для нашего народа, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности и наших жизненных интересов", - сказал Мухаммад бин Салман.

Он отметил, что инциденты требуют от международного сообщества решительной позиции для противодействия угрозам.

 

 

 

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