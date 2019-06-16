Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкеры
16 июня, 2019, 19:18
Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман обвинил Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе
Об этом со ссылкой на Asharq al-Awsat сообщает "Радио Свобода".
Бин Салман заявил, что его страна не колеблясь будет бороться с любой угрозой своим людям или интересам.
"Иранский режим не уважал визит премьер-министра Японии в Тегеран, атаковав два танкера, среди которых и японский, в то время, когда японский премьер находился там. Мы не хотим войны в регионе. Но мы не колеблясь будем бороться с любой угрозой для нашего народа, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности и наших жизненных интересов", - сказал Мухаммад бин Салман.
Он отметил, что инциденты требуют от международного сообщества решительной позиции для противодействия угрозам.
- Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе Иран.
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