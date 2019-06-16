"Чей Крым?" Певица MARUV попала в новый скандал

16 июня, 2019, 11:22

Украинская певица MARUV, которая накануне появилась на премии Муз-ТВ в Москве, перед своим первым сольным концертом в Киеве поссорилась с одним из журналистов

На пресс-конференции звезда избежала вопроса одного из присутствующих корреспондентов о том, "чей Крым?" и прервала беседу с другими представителями украинских СМИ, пишет Сегодня.

Как стало известно, журналист одного из популярных телеканалов Украины спросил MARUV, кому принадлежит оккупированный полуостров Крым. На что певица ответила просьбой поставить другой вопрос. Однако журналист настоял на своем и повторил свои слова.

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"На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым"? - поинтересовался репортер.

В ответ MARUV сказала "Так, все, пока всем", и ушла из интервью.