"Чей Крым?" Певица MARUV попала в новый скандал
На пресс-конференции звезда избежала вопроса одного из присутствующих корреспондентов о том, "чей Крым?" и прервала беседу с другими представителями украинских СМИ, пишет Сегодня.
Как стало известно, журналист одного из популярных телеканалов Украины спросил MARUV, кому принадлежит оккупированный полуостров Крым. На что певица ответила просьбой поставить другой вопрос. Однако журналист настоял на своем и повторил свои слова.
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"На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым"? - поинтересовался репортер.
В ответ MARUV сказала "Так, все, пока всем", и ушла из интервью.
- Весной MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) была финалисткой национального отбора "Евровидения-2019", однако она не поехала на суперфинал в Тель-Авив, поскольку не согласилась с требованием жюри отказаться от концертов на территории России. Свои гастроли там она оправдывает тем, что "нельзя судить всю страну по одному человеку, по президенту".
- Тогда во время общения с журналистами и другими исполнителями она допустила ряд неоднозначных политических высказываний. В частности, она высмеяла Операцию объединенных сил (ООС) на востоке Украины и заявила, что "воевать за мир - все равно что тр **аться за девственность" .
- Позже выяснилось, что права на песню, с которой MARUV должна была отправиться в Израиль, принадлежат российскому продюсеру.
- Среди тех, кто выступил в поддержку MARUV, был в то время кандидат в президенты Владимир Зеленский .
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