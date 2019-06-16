//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Чей Крым?" Певица MARUV попала в новый скандал

"Чей Крым?" Певица MARUV попала в новый скандал


фото: mobclip.net
Украинская певица MARUV, которая накануне появилась на премии Муз-ТВ в Москве, перед своим первым сольным концертом в Киеве поссорилась с одним из журналистов

На пресс-конференции звезда избежала вопроса одного из присутствующих корреспондентов о том, "чей Крым?" и прервала беседу с другими представителями украинских СМИ, пишет Сегодня.

Как стало известно, журналист одного из популярных телеканалов Украины спросил MARUV, кому принадлежит оккупированный полуостров Крым. На что певица ответила просьбой поставить другой вопрос. Однако журналист настоял на своем и повторил свои слова.

Читайте также: Откровенные клипы, гастроли в России и выступления на российском ТВ: Все о победительнице Нацотбора Евровидение MARUV

"На отборочном туре Евровидения Джамала спросила у вас, чей же Крым. Вы не ответили. Так чей же Крым"? - поинтересовался репортер.

В ответ MARUV сказала "Так, все, пока всем", и ушла из интервью.

  • Весной MARUV (настоящее имя - Анна Корсун) была финалисткой национального отбора "Евровидения-2019", однако она не поехала на суперфинал в Тель-Авив, поскольку не согласилась с требованием жюри отказаться от концертов на территории России. Свои гастроли там она оправдывает тем, что "нельзя судить всю страну по одному человеку, по президенту".
  • Тогда во время общения с журналистами и другими исполнителями она допустила ряд неоднозначных политических высказываний. В частности, она высмеяла Операцию объединенных сил (ООС) на востоке Украины и заявила, что "воевать за мир - все равно что тр **аться за девственность" .
  • Позже выяснилось, что права на песню, с которой MARUV должна была отправиться в Израиль, принадлежат российскому продюсеру.
  • Среди тех, кто выступил в поддержку MARUV, был в то время кандидат в президенты Владимир Зеленский .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

больше новостей

16 июня, 2019 воскресенье

15 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать