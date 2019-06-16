Гуцульщина - жемчужина не только Украины, но и Центральной и Восточной Европы. Форум Via Carpatia проводится для восстановления этого края как культурной столицы

16 июня, 2019, 14:13

Об этом в воскресенье, 16 июня 2019 года, сказал инициатор форума Via Carpatia, Глава Комитета по вопросам культуры и духовности, Николай Княжицкий во время фестиваля "Полонинское лето" в селе Верхний Ясенив на Прикарпатье

"Развитие этого региона всегда было связано с традиционным промыслом, овцеводством в частности. Выдающиеся украинцы Грушевский, Леся Украинка, Франко считали Гуцульщину духовным центром. Когда они приезжали сюда - они привлекали внимание к этой местности. Проводя Via Carpatia, мы восстанавливаем эту традицию" , - заявил Княжицкий.

Он отметил: проведение таких культурных мероприятий как Via Carpatia, куда приезжает цвет современной интеллигенции, украинские и европейские политики - привлекает внимание к проблемам Карпатского региона.

"Мы восстанавливаем Верховинщину, как духовный и культурный центр Восточной и Центральной Европы. А за этим последует и экономическое развитие", - уверен Княжицкий.

Напомним, в Верховине на Прикарпатье с 14 июня продолжается второй международный Форум Центральной и Восточной Европы Via Carpatia. В рамках Форума проводится ряд культурных мероприятий международная конференция "Круг Винценза".

Инициатор форума - глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

16 июня в рамках Форума в селе Верхний Ясенив проходит традиционный гуцульский праздник чествования пастушьего труда - "Полонинское лето".