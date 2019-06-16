Глава АП Богдан подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
Об этом Андрей Богдан заявил в эфире программы "Итоги" с Олегом Панютой на телеканале "Украина", сообщает segodnya.ua.
"Мы планируем сделать из Администрации президента организацию, где будут находится ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс" со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - сказал Богдан.
На вопрос, что будет со старым зданием, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.
"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - отметил Богдан.
- 10 июня журналистка Екатерина Липа заявила, что Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.
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