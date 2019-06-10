АП могут перенести в Украинский дом, - журналистка
10 июня, 2019, 21:31
Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом
Об этом журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Екатерина Липа написала в Facebook.
О данном варианте стало известно, после того как в Украинский дом пришли представители архитектурного бюро 33BY и начали что-то фотографировать из окна.
Липа написала, что под АП могут забрать этажи фондов Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты".
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются