Аншлюс Беларуси: согласовано уже 90% документов

16 июня, 2019, 11:01

Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран. Дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров, чья встреча запланирована на 21 июня в Минске

Об этом в субботу, 15 июня 2019 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым в Москве, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

"Три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии (Сергей Румас - ред.) приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым - ред.) он называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документов согласовано", - пояснил российский министр.

При этом Орешкин признал, что "еще есть детали относительно сроков", а дальше "будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть", но "мы постепенно движемся к 100-процентной отметке".

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Министр высказал мнение, что запланированная встреча премьер-министров приведет к "серьезному шагу вперед".

"Мы ... всю следующую неделю ... будем очень плотно работать. Наша задача сейчас - подготовить встречу премьер-министров. Я полечу в Минск чуть раньше, чем Дмитрий Анатольевич, мы там еще раз соберемся перед их встречей, еще раз пройдемся. У нас будет два документа: дорожная карта действий и какой-то концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить", - подытожил Орешкин.