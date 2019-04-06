Российская пропаганда назвала дату "референдума" о присоединении Беларуси к РФ
6 апреля, 2019, 17:39
Московский Тelegram-канал "Незигар", который среди прочего специализируется на распространении выгодных Кремлю информационных вбросов на тему взаимоотношений с официальным Минском, озвучил дату проведения "референдума" на тему утверждения "Конституционного акта" обновляемого Союзного государства России и Беларуси (рус. СОГРОБ)
Согласно этому сообщению, текст данного документа является "технически готовым".
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"Проект может быть уже осенью вынесен на референдум.
Возможный срок проведения - 8 сентября 2019 года, в единый день голосования в России и парламентскими выборами в Беларуси", - отмечают россияне.
- Напомним, неизменный белорусский президент Александр Лукашенко отмечает, что 98% граждан его страны против обьедання с Россией, и продолжает тянуть время в ответ на требование России наконец начать выполнять посвященный Союзному государству двусторонний договор. Например, он не соглашается с переходом Беларуси на российский рубль, а предлагает создать новую - общую для двух стран-участниц договора - денежную единицу, а ее эмиссионный центр расположить в Санкт-Петербурге.
- Вместе с тем, глава российского МВМ Сергей Лавров говорит, что продолжается работа по изучению действующего договора на предмет выяснения того, какие именно его нормы выполняются, а какие - нет , после чего документ может быть отредактирован.
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