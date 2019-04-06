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Российская пропаганда назвала дату "референдума" о присоединении Беларуси к РФ


фото: gomel.today
Московский Тelegram-канал "Незигар", который среди прочего специализируется на распространении выгодных Кремлю информационных вбросов на тему взаимоотношений с официальным Минском, озвучил дату проведения "референдума" на тему утверждения "Конституционного акта" обновляемого Союзного государства России и Беларуси (рус. СОГРОБ)

Согласно этому сообщению, текст данного документа является "технически готовым".

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"Проект может быть уже осенью вынесен на референдум.

Возможный срок проведения - 8 сентября 2019 года, в единый день голосования в России и парламентскими выборами в Беларуси", - отмечают россияне.

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