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Espreso.tvМир48 млн в темноте: Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии

48 млн в темноте: Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии


фото: NY Times
Аргентина и Уругвай полностью остались без электроэнергии из-за неисправности сети

Об этом сообщает BBC.

Неисправность электросети привела к отключению электроэнергии на всей территории Аргентины и Уругвая. Отключение электроэнергии также повлияло на часть территории Бразилии и Парагвая.

По данным аргентинских СМИ, отключение электроэнергии произошло после 07:00 по местному времени, что привело к остановке поездов и сбоям в работе других видов транспорта.

ЧП произошло в то время, когда люди в некоторых частях Аргентины готовятся к местным выборам.

"Массовые неисправности в электросетях оставили всю Аргентину и Уругвай без электричества", - заявила энергокомпания Edesur.

Совокупное население Аргентины и Уругвая составляет около 48 млн человек.

В соцсетях сообщают о том, что отключение энергии имеет большой масштаб и распространяется от столицы Буэнос-Айреса на севере до Мендосы на западе и Комодоро-Ривадавии на юге и многие другие города.

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