В Венесуэле снова пропал свет

10 апреля, 2019, 10:38

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии

Об этом сообщает DW со ссылкой на информагентство AFP, а также многочисленных пользователей соцсетей в стране

Проблемы с электричеством постигли большую часть территории страны, включая столицу Каракасом. Некоторые источники указывают, что по меньшей мере 20 штатов из 23 остались без света.

Напомним, в последние месяцы Венесуэла переживает острую политическую, экономическую и гуманитарную кризис. 22 января там начались массовые акции протеста вскоре после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны Венесуэле продолжаются масштабные отключения электроэне й, начиная с 7 марта, когда страна осталась без электричества почти на пять дней. Перебои с электричеством привели к проблемам с водоснабжением, связью и транспортным сообщением. Работа по восстановлению энергосетей продвигалась очень медленно. По словам главы Венесуэлы Николаса Мадуро, причиной отключений стали кибератаки с США на гидроэлектростанцию "Гури", которая является ключевой для электросети страны. Вашингтон отвергает эти обвинения.

Государства ЕС, а также США, Канада, Австралия, многие страны Латинской Америки и Организация американских государств - всего более 50 стран - признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а контролируемую оппозицией Национальную ассамблею - единственным легитимным законодательным органом страны. Однако фактически политику еще не удалось перенять власть в стране.