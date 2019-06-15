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Espreso.tvМирВолкер рассказал, при каких условиях на Донбассе воцарится мир

Волкер рассказал, при каких условиях на Донбассе воцарится мир


фото: interfax.com.ua
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, при каких условиях на Донбассе воцарится мир

Об этом Курт Волкер сообщил в twitter.

Спецпредставитель Госдепа США заметил, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса, а мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее.

"5 лет назад защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным, кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки людей. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер.

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