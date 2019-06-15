Волкер рассказал, при каких условиях на Донбассе воцарится мир
Об этом Курт Волкер сообщил в twitter.
Спецпредставитель Госдепа США заметил, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса, а мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее.
"5 лет назад защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным, кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки людей. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер.
Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 14 июня 2019
The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.
We want # peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx
- Напомним, 31 мая Волкер рассказал, чего ожидают США от Украины при Зеленском.
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