15 июня, 2019, 19:06

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, при каких условиях на Донбассе воцарится мир

Об этом Курт Волкер сообщил в twitter.

Спецпредставитель Госдепа США заметил, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса, а мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее.

"5 лет назад защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным, кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки людей. Урок для Донбасса - мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер.

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since.



The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins.



We want # peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 14 июня 2019