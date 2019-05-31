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Espreso.tvОбществоВолкер рассказал, чего ожидают США от Украины при Зеленском

Волкер рассказал, чего ожидают США от Украины при Зеленском


фото: REUTERS
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что за последние недели в украинской политике произошло больше, чем за последние два года

Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Волкера, если раньше у Запада была определенная усталость от Украины, то сейчас смена власти сдвинула это с места.

"Впрочем, если говорить об усталости в другом смысле, то меня беспокоит то, что люди начинают привыкать к российской оккупации и продолжению военных действий. И это проблема... они на самом деле убивают украинцев еженедельно, и мы не можем об этом забывать", - заявил Волкер.

Спецпредставитель также сказал, что Америка не поддерживала ни одного из кандидатов в президенты и "выступала только за демократический выбор украинцев".

"Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко. Но США этого не делали. Я очень рад, что на самом деле Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы ни возглавлял Украину", - сказал он.

По его словам, визит делегации во главе с министром энергетики Риком Перри на инаугурацию Владимира Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона.

"Надо четко понимать, что политика США в отношении Украины за последние несколько лет очень усилилась в поддержке Украины - как в вопросе санкций против России совместно с нашими европейскими союзниками, так и в предоставлении оборонительного оружия, включая противотанковые установки, эту помощь увеличил Сенат, и администрация поддержит это. Также, мы продолжаем не признавать аннексию Крыма", - отметил Волкер.

"То, что происходит во внутренней политике США, никого не должно отвлекать, это не изменит политику США в отношении Украины, - добавляет он. - Мы поддерживаем и хотим видеть дальнейшие реформы и демократизацию в Украине, открытие экономики и привлечение международных инвестиций и одновременно продолжение участия в Минском процессе и попытки восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", - подытожил Волкер.

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