Во время авиашоу в Польше упал самолет

15 июня, 2019, 17:49

Во время авиашоу в польском Плоцке в реку Висла упал самолет, пилот погиб

Об этом сообщает "Польское радио".

Як-52 упал в воду во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Трагедия произошла примерно в 10:55, через час после открытия авиашоу. Перед 13:00 службы добыли разбитый самолет из реки. Пилот прибыл на авиашоу из Германии.

После катастрофы авиашоу приостановлено до 17:00. Войцех Бугдал из аэроклуба Мазовецкой земли сказал, что позже планируется принять решение, будет ли продолжен авиапоказ.

На место прибыли представители государственной комиссии исследования авиактастроф.