Во время авиашоу в Польше упал самолет
15 июня, 2019, 17:49
Во время авиашоу в польском Плоцке в реку Висла упал самолет, пилот погиб
Об этом сообщает "Польское радио".
Як-52 упал в воду во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Трагедия произошла примерно в 10:55, через час после открытия авиашоу. Перед 13:00 службы добыли разбитый самолет из реки. Пилот прибыл на авиашоу из Германии.
После катастрофы авиашоу приостановлено до 17:00. Войцех Бугдал из аэроклуба Мазовецкой земли сказал, что позже планируется принять решение, будет ли продолжен авиапоказ.
На место прибыли представители государственной комиссии исследования авиактастроф.
- Напомним, 7 июня в Киеве самолет АН-2 с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку на водоем.
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