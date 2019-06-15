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Espreso.tvМирВо время авиашоу в Польше упал самолет

Во время авиашоу в Польше упал самолет


фото: polradio.pl
Во время авиашоу в польском Плоцке в реку Висла упал самолет, пилот погиб

Об этом сообщает "Польское радио".

Як-52 упал в воду во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Трагедия произошла примерно в 10:55, через час после открытия авиашоу. Перед 13:00 службы добыли разбитый самолет из реки. Пилот прибыл на авиашоу из Германии.

После катастрофы авиашоу приостановлено до 17:00. Войцех Бугдал из аэроклуба Мазовецкой земли сказал, что позже планируется принять решение, будет ли продолжен авиапоказ.

На место прибыли представители государственной комиссии исследования авиактастроф.

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