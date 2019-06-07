Самолет, пропавший в Киеве, упал в одно из озер Святошинского рыбхоза

7 июня, 2019, 18:20

На территории города Киева самолет АН-2 с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку на водоем

Об этом рассказала представитель ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, передает РБК-Украина.

"У нас есть информация, что самолет пропал в районе аэропорта "Чайка" Киевской области На борту находились три человека. Сейчас самолет найден. Это территориально город Киев. Самолет упал на водоем, колесами вверх. Это была аварийная посадка, точнее это называется жесткое приводнение", - заявила Рубан.

По уточненной информации, все пассажиры самолета живы и доставлены на берег. Пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи. Состояние здоровья пассажиров удовлетворительное.

Представитель ГСЧС в Киеве Светлана Водолага добавила, что самолет упал в одно из озер Святошинского рыбхоза.