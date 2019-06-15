Трамп назвал дату старта своей предвыборной кампании

15 июня, 2019, 22:06

Президент США Дональд Трамп назвал дату начала своей предвыборной кампании в борьбе за второй срок в Белом доме

Об этом Дональд Трамп написал в twitter.

По словам Трампа, он официально начнет свою предвыборную кампанию 18 июня.

"Президент Трамп начнет кампанию 2020 во Флориде. Во вторник будет большой день с большой толпой!", - написал Трамп.

Дональда Трампа был избран президентом США в ноябре 2016 года.

"President Trump to launch 2020 Campaign in Florida!" @Foxandfriends Tuesday will be a Big Crowd and Big Day! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2019