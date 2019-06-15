Трамп назвал дату старта своей предвыборной кампании
15 июня, 2019, 22:06
Президент США Дональд Трамп назвал дату начала своей предвыборной кампании в борьбе за второй срок в Белом доме
Об этом Дональд Трамп написал в twitter.
По словам Трампа, он официально начнет свою предвыборную кампанию 18 июня.
"Президент Трамп начнет кампанию 2020 во Флориде. Во вторник будет большой день с большой толпой!", - написал Трамп.
Дональда Трампа был избран президентом США в ноябре 2016 года.
"President Trump to launch 2020 Campaign in Florida!" @Foxandfriends Tuesday will be a Big Crowd and Big Day!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2019
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