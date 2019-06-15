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Espreso.tvМирТрамп назвал дату старта своей предвыборной кампании

Трамп назвал дату старта своей предвыборной кампании


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвал дату начала своей предвыборной кампании в борьбе за второй срок в Белом доме

Об этом Дональд Трамп написал в twitter.

По словам Трампа, он официально начнет свою предвыборную кампанию 18 июня.

"Президент Трамп начнет кампанию 2020 во Флориде. Во вторник будет большой день с большой толпой!", - написал Трамп.

Дональда Трампа был избран президентом США в ноябре 2016 года.

  • Конкурент Трампа - Джозеф Байден объявил об официальном вступлении в гонку в четверг, 25 апреля 2019 года.
  • Личный рейтинг Байдена уже превышает уровень популярности Трампа среди избирателей.
  • Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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