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Espreso.tvОбществоВлияние на колени и деформации ступни. Супрун рассказала, как снизить риски от высоких каблуков

Влияние на колени и деформации ступни. Супрун рассказала, как снизить риски от высоких каблуков


фото: telegraf
Длительное ношение обуви на высоких каблуках может навредить здоровью ног и спины, поэтому следует чередовать красивое с удобным

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Вы можете носить каблуки, если вам комфортно физически и психологически, а обувь при этом имеет хороший супинатор, не давит, и подбор правильно расположен посередине пятки", - отметила она.

Также Супрун рассказала о рисках от длительного ношения высоких каблуков:

  • Высокие каблуки могут изменять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращения икроножных мышц.
  • Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени: из-за значительного давления на коленные суставы, увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза.
  • На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблуки, тем сильнее давление.
  • Высокие каблуки увеличивают риски появления деформации стопы - когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются.
  • Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине.

Как уменьшить риски от ношения высоких каблуков:

  • Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц. Пример упражнений у видео .
  • Выбирайте просторную обувь, а не узкие модели. Слишком узкое может привести к врастанию ногтей.
  • Помните, что чем больше вес, тем больше сила действует на ступни, а именно на пальцы. Именно поэтому беременным женщинам на позднем сроке советуют воздержаться от ношения каблуков - это может деформировать ступню.
  • Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды, и может натереть ногу до крови.
  • Носите сменную обувь. Неудобная обувь уменьшает желание выходить на прогулки.

 

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