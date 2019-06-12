Влияние на колени и деформации ступни. Супрун рассказала, как снизить риски от высоких каблуков
12 июня, 2019, 10:50
Длительное ношение обуви на высоких каблуках может навредить здоровью ног и спины, поэтому следует чередовать красивое с удобным
Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.
"Вы можете носить каблуки, если вам комфортно физически и психологически, а обувь при этом имеет хороший супинатор, не давит, и подбор правильно расположен посередине пятки", - отметила она.
Также Супрун рассказала о рисках от длительного ношения высоких каблуков:
- Высокие каблуки могут изменять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращения икроножных мышц.
- Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени: из-за значительного давления на коленные суставы, увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза.
- На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблуки, тем сильнее давление.
- Высокие каблуки увеличивают риски появления деформации стопы - когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются.
- Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине.
Как уменьшить риски от ношения высоких каблуков:
- Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц. Пример упражнений у видео .
- Выбирайте просторную обувь, а не узкие модели. Слишком узкое может привести к врастанию ногтей.
- Помните, что чем больше вес, тем больше сила действует на ступни, а именно на пальцы. Именно поэтому беременным женщинам на позднем сроке советуют воздержаться от ношения каблуков - это может деформировать ступню.
- Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды, и может натереть ногу до крови.
- Носите сменную обувь. Неудобная обувь уменьшает желание выходить на прогулки.
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