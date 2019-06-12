Влияние на колени и деформации ступни. Супрун рассказала, как снизить риски от высоких каблуков

12 июня, 2019, 10:50

Длительное ношение обуви на высоких каблуках может навредить здоровью ног и спины, поэтому следует чередовать красивое с удобным

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Вы можете носить каблуки, если вам комфортно физически и психологически, а обувь при этом имеет хороший супинатор, не давит, и подбор правильно расположен посередине пятки", - отметила она.

Также Супрун рассказала о рисках от длительного ношения высоких каблуков:

Высокие каблуки могут изменять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращения икроножных мышц.

Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени: из-за значительного давления на коленные суставы, увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза.

На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблуки, тем сильнее давление.

Высокие каблуки увеличивают риски появления деформации стопы - когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются.

Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине.

Как уменьшить риски от ношения высоких каблуков: