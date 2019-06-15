Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041"

15 июня, 2019, 08:44

Россия передала освобожденного ранее российским судом капитана рыболовного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей АР Крым и Севастополя Исмаилу Халикову на контрольно-пропускном пункте "Каланчак"

Об этом в Facebook сообщила Администрация президента Украины, передает Еспресо.TV .

"Россия передала капитана рыболовного судна" ЯМК-0041 "Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову. Передача состоялась на КПВВ" Каланчак ", - отметили в АП.

В пятницу, 14 июня текущего года, в оккупированном Крыму состоялось заседание "суда" по делу Новицкого, который принял решение снять все ограничения на его передвижения.

Его задержали 4 мая 2018 года работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов. Против него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием служебного положения". Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.

1 ноября 2018 суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.

Со своей стороны, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что Новицкий уже находится на территории материковой Украины.

"Уже сейчас он вернулся на материковую Украину", - отметила она.