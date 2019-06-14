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Espreso.tvОбщество"Суд" в Севастополе выпустил из-под ареста украинского моряка, оштрафовав его на полмиллиона рублей

"Суд" в Севастополе выпустил из-под ареста украинского моряка, оштрафовав его на полмиллиона рублей

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня объявил приговор капитану украинского рыболовецкого катера "ЯМК-0041" Виктору Новицкому

Об этом сообщает издание "Крим.Реалии"

Новицкого признали виновным по ч. 3 ст. 256 УК России - в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Моряку назначили наказание в виде штрафа в размере 550 тыс. рубл.

При этом суд учел пребывание Новицкого под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года и полностью освободил его от уплаты штрафа. Однако его обязали возместить "ущерб" в размере почти 440 тыс. рубл. (приблизительно 180 тыс. грн.).

  • 4 мая 2018 г. российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму.
  • "Суд" в Крыму арестовал капитана задержанного судна Новицкого. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.
  • Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории.
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