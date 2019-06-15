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Espreso.tvВыборы 2019"Европейская Солидарность" проверит всех членов избирательного списка

"Европейская Солидарность" проверит всех членов избирательного списка


фото: facebook
Политсовет партии "Европейская солидарность" анонсировал проверку всех членов списка для участия в парламентских выборах

Об этом сообщает официальный сайт партии.

"Учитывая публичную реакцию по отдельным кандидатов в народные депутаты, политсовет партии" Европейская солидарность "инициировал проверку всех членов списка от "Европейской солидарности", - говорится в сообщении.

Результаты проверки будут обнародованы на следующей неделе.

"Мы подчеркиваем, что считаем очищение списка нормальной европейской практикой. Напоминаем, что ранее уже началась проверка обстоятельств поведения Натальи Баласинович", - отметили в "Европейской Солидарности".

13 июня, на YouTube появилось видео, как председатель Васильковского райсовета Наталья Баласинович, выдвинутая под №30 в списке партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах, ссорится с кем-то с применением ненормативной лексики.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что начали проверку обстоятельств поведения Баласинович.

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