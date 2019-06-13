30% женщин в проходной части: "Европейская Солидарность" назвала первые 50 фамилий партийного списка

13 июня, 2019, 18:30

Партия "Европейская Солидарность" объявила список кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах

Об этом Петр Порошенко сообщил в своем Телеграмм-канале.

Отмечается, что почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30% - женщины, каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солидарное Дело Громад".

Первые 50 позиций списка заняли:



1. Порошенко Петр

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федина София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубив Степан

13. ФризИрина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Николай

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Вятрович Владимир

26. Никоряк Ирина

27. Чорновила Татьяна

28. Пятигорец Денис

29. Левусь Андрей

30. Баласинович Наталья

31. Карпов Андрей

32. Бирюков Юрий

33. Таран Сергей

34. Черненко Александр

35. Андреев Андрей

36. Габибулаева Динара

37. Петров Алексей

38. Кириленко Вячеслав

39. Розенко Павел

40. Соляр Владимир

41. Артюшенко Игорь

42. Талпеш Михаил

43. Погребиский Александр

44. Высоцкий Сергей

45. Бригинец Александр

46. Урсуленко Елена

47. Смолий Андрей

48. Болдырев Олег

49. Лапин Игорь

50. Обертинска Людмила