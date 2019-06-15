Одесская и Полтавская ОГА получили временных голов

15 июня, 2019, 12:45

Заместитель главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталина стала временно руководить областью

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №412 / 2019, обнародованном на официальном сайте главы государства, передает Еспресо.TV .

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Одесской областной государственной администрации на Шаталову Светлану Николаевну", - говорится в тексте документа.

Свой и.о. есть отныне и в Полтавской ОГА. Согласно президентскому указу №412 / 2019, им стал первый заместитель председателя облгосадминистрации Олег Пругло.