Одесская и Полтавская ОГА получили временных голов
15 июня, 2019, 12:45
Заместитель главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталина стала временно руководить областью
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №412 / 2019, обнародованном на официальном сайте главы государства, передает Еспресо.TV .
"Временно возложить исполнение обязанностей главы Одесской областной государственной администрации на Шаталову Светлану Николаевну", - говорится в тексте документа.
Свой и.о. есть отныне и в Полтавской ОГА. Согласно президентскому указу №412 / 2019, им стал первый заместитель председателя облгосадминистрации Олег Пругло.
- Напомним, Зеленский также уволил украинского посла в Швеции .
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