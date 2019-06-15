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Espreso.tvОбществоОдесская и Полтавская ОГА получили временных голов

Одесская и Полтавская ОГА получили временных голов

Заместитель главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталина стала временно руководить областью

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №412 / 2019, обнародованном на официальном сайте главы государства, передает Еспресо.TV .

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Одесской областной государственной администрации на Шаталову Светлану Николаевну", - говорится в тексте документа.

Свой и.о. есть отныне и в Полтавской ОГА. Согласно президентскому указу №412 / 2019, им стал первый заместитель председателя облгосадминистрации Олег Пругло.

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