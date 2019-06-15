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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил посла в Швеции

Зеленский уволил посла в Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции

Соответствующий указ №411 / 2019 размещен на офицйному сайте главы государства.

"Уволить Сагача Игоря Михайловича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Швеция", - отмечается в тексте документа.

  • Сагач был назначен на должность посла Украины в Швеции в марте 2015 года.
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