Зеленский уволил посла в Швеции
15 июня, 2019, 12:33
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с должности посла Украины в Швеции
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