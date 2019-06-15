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Espreso.tvОбществоМы не имеем права на толерантность, когда речь идет об интересах государства, - Кипиани рассказал, как противодействовать "медведведчукивизации" украинских медиа

Мы не имеем права на толерантность, когда речь идет об интересах государства, - Кипиани рассказал, как противодействовать "медведведчукивизации" украинских медиа

Вахтанг Кипиани, журналист, который уволился с канала "ЗИК" из-за приобретения вещателя окружением Медведчука, - рассказал о защите медиа-пространства на конференции "Круг Винценза"

Журналист принял участие в дискуссионной панели "5 лет противодействия российской агрессии: новые вызовы и угрозы" в субботу, 15 июня, сообщает Еспресо.TV .

"Сегодня люди не смотрят телевизор с утра до ночи. Они выбирают конкретные продукты. И если политики и эксперты прекратят ходить на медиа, касающиеся Медведчука - зрители будут переключать эти каналы. Я считаю, что у нас есть возможность повлиять на наших избранников, чтобы они не контактировали с каналами, которые несут токсическую информацию ", - сказал Кипиани.

По мнению журналиста, ценностная альтернатива так называемой "медведведчукивизации" зрителям - не смотреть, а экспертам и политикам - не ходить на эфиры пророссийских СМИ.

"Виктор Медведчук не играет в демократию. Это - человек, гнилой по природе, со страшным историческим бэкграундом, циничный, но в то же время трудолюбивый и системный. Ходить на его каналы, думая, что сможем донести правдивую информацию - это иллюзия или заработки. Мы должны быть опорными злу ", - отметил он.

Напомним, в Верховине на Прикарпатье продолжается второй международный форум Центральной и Восточной Европы "VIA CARPATIA" - ежегодный форум, который проходит в Верховине на Прикарпатье. В рамках Форума традиционно проходит ряд культурных мероприятий и научно-практическая конференция "Круг Винценза". В ней принимают участие украинские и европейские политики, чиновники, интеллектуалы и общественные деятели.

После того, как телеканал ZIK приобрел Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, журналисты начали сообщать о своем увольнении, в том числе и Вахтанг Кипиани.

 

 

 

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