Украинский боксер устроил дуэль взглядов перед чемпионским боем
12 июня, 2019, 11:06
Украинский боксер Артем Далакян провел первую дуэль взглядов с Саравутом Таворнхамом из Таиланда перед защитой чемпионского титула WBA
Об этом сообщает Luchkypunch.net.
В Киеве состоялась первая встреча непобедимого чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Артема Далакян с претендентом на титул Саравутом Таворнхамом из Таиланда. Боксеры устроили традиционную дуэль взглядов и дали пресс-конференцию.
Бой Далакян - Таворнхам состоится в Киеве 15 июня.
- Чемпион мира по боксу Артем Далакян защищать титул WBA 15 июня в Киеве на вертолетной площадке .
- Далакян получит гонорар за бой за титул чемпиона мира WBA в криптовалюте.
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