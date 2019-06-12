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Espreso.tvСпортУкраинский боксер устроил дуэль взглядов перед чемпионским боем

Украинский боксер устроил дуэль взглядов перед чемпионским боем


фото: xsport.ua
Украинский боксер Артем Далакян провел первую дуэль взглядов с Саравутом Таворнхамом из Таиланда перед защитой чемпионского титула WBA

Об этом сообщает Luchkypunch.net.

В Киеве состоялась первая встреча непобедимого чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Артема Далакян с претендентом на титул Саравутом Таворнхамом из Таиланда. Боксеры устроили традиционную дуэль взглядов и дали пресс-конференцию.

Бой Далакян - Таворнхам состоится в Киеве 15 июня.

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