Зеленский с Меркель обсудят "минский процесс" и войну на Донбассе

14 июня, 2019, 16:07

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Интерфакс-Украина.

"Во время рабочего обеда политики поговорят о двусторонних отношениях, реализации Минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер.

По ее словам, для Германии "минский процесс" украинского урегулирования очень важен.

"Вы знаете, как важен для нас минский процесс", - отметила она.

Кроме Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, 17-18 июня Зеленский посетит Францию и Германию.

Программой визитов предусмотрены встречи с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также представителями бизнеса.