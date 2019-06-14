Зеленский с Меркель обсудят "минский процесс" и войну на Донбассе
Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Интерфакс-Украина.
"Во время рабочего обеда политики поговорят о двусторонних отношениях, реализации Минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция", - сказала Деммер.
По ее словам, для Германии "минский процесс" украинского урегулирования очень важен.
"Вы знаете, как важен для нас минский процесс", - отметила она.
Кроме Меркель, Зеленского в Германии примет президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Напомним, 17-18 июня Зеленский посетит Францию и Германию.
Программой визитов предусмотрены встречи с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также представителями бизнеса.
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