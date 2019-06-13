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Espreso.tvОбщество17-18 июня Зеленский посетит Францию и Германию

17-18 июня Зеленский посетит Францию и Германию

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня - Федеративную Республику Германия

Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.

Отмечается, что программой визитов предусмотрены встречи с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также представителями бизнеса.

 

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