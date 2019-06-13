17-18 июня Зеленский посетит Францию и Германию
13 июня, 2019, 14:30
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня - Федеративную Республику Германия
Об этом сообщает Администрация Президента в Twitter.
Отмечается, что программой визитов предусмотрены встречи с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также представителями бизнеса.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику, а 18 июня - Федеративную Республику Германия. Программой визитов предусмотрены встречи с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также представителями бизнеса.- APU (@APUkraine) June 13, 2019
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