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Espreso.tvМирПольша не поддержит кандидатуру Грибаускайте на топ-должность в ЕС, - СМИ

Польша не поддержит кандидатуру Грибаускайте на топ-должность в ЕС, - СМИ

Согласно сообщениям прессы, Польша не будет поддерживать заявку бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте на одну из самых высоких должностей ЕС - президента Европейского Совета - якобы из-за ее слишком авторитарного стиля работы

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Rzeczpospolita.

Как сообщается, Польша и другие государства Вышеградской четверки (Венгрия, Словакия, Чехия) уже пообещали поддержать кандидатуру Шефчович, нынешнего вице-президента Европейской комиссии.

Действующий президент Европейского совета Дональд Туск должен представить пятерых кандидатов на должности президента Европейской комиссии, Европарламента, Европейского совета, Европейского центробанка, а также главного дипломата ЕС.

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