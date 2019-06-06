Польша не поддержит кандидатуру Грибаускайте на топ-должность в ЕС, - СМИ

6 июня, 2019, 17:46

Согласно сообщениям прессы, Польша не будет поддерживать заявку бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте на одну из самых высоких должностей ЕС - президента Европейского Совета - якобы из-за ее слишком авторитарного стиля работы