Польша не поддержит кандидатуру Грибаускайте на топ-должность в ЕС, - СМИ
6 июня, 2019, 17:46
Согласно сообщениям прессы, Польша не будет поддерживать заявку бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте на одну из самых высоких должностей ЕС - президента Европейского Совета - якобы из-за ее слишком авторитарного стиля работы
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Rzeczpospolita.
Как сообщается, Польша и другие государства Вышеградской четверки (Венгрия, Словакия, Чехия) уже пообещали поддержать кандидатуру Шефчович, нынешнего вице-президента Европейской комиссии.
Действующий президент Европейского совета Дональд Туск должен представить пятерых кандидатов на должности президента Европейской комиссии, Европарламента, Европейского совета, Европейского центробанка, а также главного дипломата ЕС.