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Espreso.tvМирСуд по поводу экстрадиции Ассанжа отложили на следующий год

Суд по поводу экстрадиции Ассанжа отложили на следующий год

Судебное заседание по рассмотрению экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США перенесли на февраль 2020 года
Об этом сообщает Independent со ссылкой на решение Вестминстерского магистратского суда.

"Полное судебное заседание, на котором будет решаться вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, состоится в феврале следующего года", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, заседание, которое продлится 5 дней, начнется 25 февраля 2020 года.

Ранее власти США направили в Великобритании запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

 

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