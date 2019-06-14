Суд арестовал руководителя "ЦИК ДНР" Лягина

14 июня, 2019, 17:59

Шевченковский районный суд столицы арестовал бывшего руководителя "ЦИК ДНР" Романа Лягина

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Отмечается, что Лягина арестовали на 60 суток без права внесения залога.

В мае 2014 г. арестованный организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена.

14 июня его задержали.