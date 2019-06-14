"Приходит время расплаты". ГПУ задержала руководителя "ЦИК ДНР"

14 июня, 2019, 13:22

Правоохранители задержали Романа Лягина - руководителя "Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики"

Об этом сообщает Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - написал генпрокурор.