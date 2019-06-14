"Приходит время расплаты". ГПУ задержала руководителя "ЦИК ДНР"
14 июня, 2019, 13:22
Правоохранители задержали Романа Лягина - руководителя "Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики"
Об этом сообщает Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - написал генпрокурор.
Читайте также
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
Читайте также
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему