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Espreso.tvОбщество"Приходит время расплаты". ГПУ задержала руководителя "ЦИК ДНР"

"Приходит время расплаты". ГПУ задержала руководителя "ЦИК ДНР"

Правоохранители задержали Романа Лягина - руководителя "Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики"

Об этом сообщает Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", - написал генпрокурор.

 

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