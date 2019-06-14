Разумков перейдет на украинский язык, когда станет депутатом

14 июня, 2019, 09:25

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков объяснил, когда перейдет на украинский язык

Об этом сообщает ТСН.



Разговаривать на украинском Разумкова попросила ведущая Наталья Мосейчук после его выступления. Он пообещал перейти на украинский язык, когда станет депутатом Верховной Рады.



"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", - сказал Разумков.