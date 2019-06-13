Из списка "Слуги народа" исключили 23-летнего кандидата, который привлек внимание журналистов
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
На Романа Карабаджака обратила внимание журналистка проекта "Схемы: коррупция в деталях" Валерия Егошина. Журналистка сообщила, что, судя по Facebook-странице кандидата, Карабаджак последние годы жил и учился не в Украине, а во Франции, поэтому непонятно, каким образом попал в проходную часть списка пропрезидентской партии.
В то же время Егошина отметила, что родители Карабаджака - глава Арцизского районного совета в Одесской области Юрий Карабаджак и депутат Виноградовского сельского совета в Одесской области Лариса Карабаджак - на выборах президента публично поддерживали кандидата Петра Порошенко, однако в первом туре в их районе победил Владимир Зеленский, который набрал 30%, а во втором туре за Зеленского в этом районе проголосовали в 10 раз больше избирателей, чем за Порошенко.
В обновленном списке партии, обнародованном 13 июня, Романа Карабаджака уже не было. Данные на Facebook-странице молодого также изменились.
В пресс-службе "Слуги народа" журналистам "Схем" не смогли четко ответить о причинах исключения Карабаджака из списка партии.
Ранее, 12 июня, партия "Слуга народа" уже исключила из своего списка трех кандидатов - Дмитрия Спивака, Ирину Панченко и Вадима Гутцайта.
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