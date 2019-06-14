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Espreso.tvОбществоПресс-секретарь МИД о выдаче российских паспортов в ОРДЛО: Это провокационный акт, который цивилизованный мир никогда не признает

Пресс-секретарь МИД о выдаче российских паспортов в ОРДЛО: Это провокационный акт, который цивилизованный мир никогда не признает

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко назвала выдачу российского гражданства жителям временно оккупированного Донбасса намеренно провокационным актом

Об этом Екатерина Зеленко написала в своем Twitter.

"Кремлевский режим и его марионетки начинают ускоренно выдавать гражданство России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Намеренно провокационный акт, который цивилизованный мир никогда не признает. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями в отношении России", - отметила она.

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