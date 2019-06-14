//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинкульт рассказал, почему Добронравова исключили из "черного списка"

Минкульт рассказал, почему Добронравова исключили из "черного списка"

Министерство культуры разъяснило, почему актера "Сватов" Федора Добронравова исключили из перечня лиц, которые несут угрозу национальной безопасности страны

Об этом сказала руководитель пресс-службы Министерства культуры Украины Юлия Даценко, передает Укринформ .

"Конкретно по российскому актеру Федору Добронравову Министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу, и с учетом этого решения, руководствуясь исключительно законом, отменило свой предыдущий приказ о включении его фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - рассказала Даценко.

Она подчеркнула, что Минкульт выполняет нормы законодательства Украины, и включение в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, или исключение из этого списка происходит исключительно на основании тех или иных решений, определенных законом.

Напомним, минкульт 14 июня опубликовал на сайте обновленный черный список. Отныне в перечень лиц, которые несут угрозу нацбезопасности государства, нет фамилии российского актера Добронравова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать