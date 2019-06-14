Минкульт рассказал, почему Добронравова исключили из "черного списка"
Об этом сказала руководитель пресс-службы Министерства культуры Украины Юлия Даценко, передает Укринформ .
"Конкретно по российскому актеру Федору Добронравову Министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу, и с учетом этого решения, руководствуясь исключительно законом, отменило свой предыдущий приказ о включении его фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - рассказала Даценко.
Она подчеркнула, что Минкульт выполняет нормы законодательства Украины, и включение в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, или исключение из этого списка происходит исключительно на основании тех или иных решений, определенных законом.
Напомним, минкульт 14 июня опубликовал на сайте обновленный черный список. Отныне в перечень лиц, которые несут угрозу нацбезопасности государства, нет фамилии российского актера Добронравова.
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