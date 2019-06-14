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Espreso.tvОбществоКошевой не планирует идти в политику

Кошевой не планирует идти в политику

Кошевой призывает людей не преувеличивать значение сериала "Cлуга народа". Ведь это только художественный вымысел

Об этом сообщает издание "ГОРДОН" .

Актер подчеркнул, что сериал "Слуга народа" помог Владимиру Зеленскому стать президентом.

Добавляет: "Но нельзя это сравнивать! Кино закончилось. Есть реальная жизнь - не надо жить в телеке! Мне люди звонят, спрашивают: ты будешь начальником СБУ? Я говорю: вы что, дураки?!" - сказал он.

Кошевой рассказал, что существует общественное мнение о его политическом будущем.

"Я знаю почему: потому что у большинства складывается мнение, что сейчас все пойдет, как в кино, как в "Слуге народа". Но этого нельзя делать", - сказал он.

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