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Espreso.tvОбществоКошевой назвал слабую сторону Зеленского

Кошевой назвал слабую сторону Зеленского

Управляющий студией "Квартал 95" комик Евгений Кошевой назвал сильные и слабые стороны президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он сказал в интервью Гордону.

Кошевой перечислил сильные, на его взгляд, стороны Зеленского: "честность, открытость, правдивость и преданность".

В ответ на вопрос о слабых сторонах президента комик с улыбкой отметил: "Читает комментарии в Facebook".

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