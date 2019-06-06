Кошевой назвал слабую сторону Зеленского

6 июня, 2019, 18:59

Управляющий студией "Квартал 95" комик Евгений Кошевой назвал сильные и слабые стороны президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он сказал в интервью Гордону.

Кошевой перечислил сильные, на его взгляд, стороны Зеленского: "честность, открытость, правдивость и преданность".

В ответ на вопрос о слабых сторонах президента комик с улыбкой отметил: "Читает комментарии в Facebook".