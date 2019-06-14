Конкурировать нет смысла: Садовый и Вакарчук согласуют общих кандидатов
14 июня, 2019, 13:19
Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый предложил лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах
Об этом Андрей Садовый сообщил в Twitter.
"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич на Львовщине или Деркач на Сумщине - нет смысла! Договорились встретиться в ближайшие дни и поговорить", - написал он .
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