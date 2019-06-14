//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУДАР и "Гражданская позиция". У Вакарчука рассказали, с кем говорили об объединении

УДАР и "Гражданская позиция". У Вакарчука рассказали, с кем говорили об объединении

В партии Святослава Вакарчука рассказали, с кем велись переговоры об объединении, и чем они закончились

Об этом сказала глава штаба "Голоса" Юлия Клименко в интервью РБК-Украина.

"Святослав встречался с господином Гриценко. Они много раз говорили и во время президентских выборов, и во время парламентской кампании. Относительно согласования кандидатов, мы пока не пришли сейчас ни к какому решению", - сказала она.

По словам Клименко, проблема в том, что людям нужно пожертвовать своей партией ради того, чтобы влиться в какой-то новый проект. Люди не всегда готовы на это.

На вопрос, велись ли переговоры между лидером УДАРа Виталием Кличко и Святославом Вакарчуком, она ответила:

"Они разговаривали. Это было очень давно. Переговоры были общие и ни о каком предметном походе на парламентские выборы так и не было решено. Мы встречались несколько раз, но это ничем не закончилось. Виталий, как я понимаю, тогда искал себе партнеров. УДАР региональные ячейки, штабы, в них развертывания гораздо быстрее происходит, поэтому они знают себе цену, условно говоря ".

"Мы не вели переговоры ни со "Свободой", ни с "Национальным корпусом". У нас немного другие идеологические основы. Наша партия центристско-либеральная и мы не хотели бы быть так узко идеологически сегментированные, как националистические партии", - подчеркнула Клименко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать