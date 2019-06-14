УДАР и "Гражданская позиция". У Вакарчука рассказали, с кем говорили об объединении
Об этом сказала глава штаба "Голоса" Юлия Клименко в интервью РБК-Украина.
"Святослав встречался с господином Гриценко. Они много раз говорили и во время президентских выборов, и во время парламентской кампании. Относительно согласования кандидатов, мы пока не пришли сейчас ни к какому решению", - сказала она.
По словам Клименко, проблема в том, что людям нужно пожертвовать своей партией ради того, чтобы влиться в какой-то новый проект. Люди не всегда готовы на это.
На вопрос, велись ли переговоры между лидером УДАРа Виталием Кличко и Святославом Вакарчуком, она ответила:
"Они разговаривали. Это было очень давно. Переговоры были общие и ни о каком предметном походе на парламентские выборы так и не было решено. Мы встречались несколько раз, но это ничем не закончилось. Виталий, как я понимаю, тогда искал себе партнеров. УДАР региональные ячейки, штабы, в них развертывания гораздо быстрее происходит, поэтому они знают себе цену, условно говоря ".
"Мы не вели переговоры ни со "Свободой", ни с "Национальным корпусом". У нас немного другие идеологические основы. Наша партия центристско-либеральная и мы не хотели бы быть так узко идеологически сегментированные, как националистические партии", - подчеркнула Клименко.
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