Государственные приоритеты помогут украинцам преодолеть период тревоги и неуверенности, - Парубий

14 июня, 2019, 14:31

Современные популисты, которых можно сравнить с большевиками, рисуют якобы красивые призывы, предлагая тем, кто устал от войны, просто прекратить воевать

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019", который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV.

"Тогда, когда казалось, что уже необратимые изменения. Когда мы смогли получить украинскую церковь, и здесь я хоть отметить Петра Порошенко, его титаническую волю и веру, я считаю, что это одна из самых больших наших побед. Когда мы смогли утвердить украинский язык, когда мы смогли утвердить опять же по предложению Порошенко, что ЕС и НАТО является нашим ключевым внешнеполитическим выбором. Сейчас мы видим новые волны современного большевизма. Мы его называем популизмом", - сказал Парубий.

По его словам, авторы таких лозунгов рисуют якобы красивые призывы, предлагая тем, кто устал от войны, просто прекратить воевать.

"Давайте перестанем стрелять". Когда нам говорят перестать бороться за свою страну, когда нам рисуют "невероятные" перспективы и люди уставшие за годы борьбы очень часто верят в эти перспективы. И в этот период мы должны помнить ключевой урок столетней давности. Государство является главной целью для того, чтобы мы смогли удержать и российского агрессора, и смогли пройти по пути европейской и евроатлантической интеграции ", - сказал глава ВР.

По словам Парубия, именно постоянное упоминание о ключевых государственных приоритетах должно помочь украинцам преодолеть период тревоги и неуверенности, который мы сейчас видим в Украине.