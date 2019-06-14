//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Via Carpatia 2019". Парубий призвал "карпатские" страны объединиться для расцвета региона

"Via Carpatia 2019". Парубий призвал "карпатские" страны объединиться для расцвета региона

Карпатская стратегия важна для экономического и туристического развития этого региона, чтобы эту стратегию сделать реальностью, необходимо привлечь европейские инвестиции

Об этом сказал спикер парламента Украины Андрей Парубий на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019", который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV.

"Очень важно, что сегодня здесь, на конференции, мы будем проговаривать о том, как этот край сделать также и экономически успешным, как доставить сюда благополучие и достойную жизнь для людей. Собственно, Карпатская стратегия, как замысел, как способ возрождения Карпат, является ключом в ответе на эти вопросы. Я помню, как после Второй мировой войны подобная дискуссия, как сегодня о Карпатах, шла об Альпах, тоже уникальный регион. И тогда все государства, на территории которых находятся Альпы, сделали общую стратегию восстановления и привлекательности этого региона . И сегодня мы едем в Альпы, и мы видим невероятный расцвет экономики, туризма, и это произошло благодаря тому, что произошла солидарность, объединение всех государств, и всех общин вокруг реализации этого проекта ", - сказал он.

Парубий призвал страны, на территории которых есть Карпаты, объединиться, для расцвета этого региона.

"Так же сегодня реализуется стратегия Дунайская. И наша задача, чтобы мы смогли объединить все страны, на территории которых есть Карпаты: и Польшу, представители которой здесь - я могу с уверенностью сказать, что спикер польского парламента является большим энтузиастом Карпатской стратегии - Словакию, Румынию, все соседние страны, для построения единой стратегии. в конце концов, для привлечения европейских средств, для привлечения инвесторов в этот край, чтобы мы смогли сделать так, как в свое время сделали европейцы в Альпах ", - отметил он.

Спикер парламента отметил важное задании Украины в этой стратегии.

"И здесь очень важная задача Украины - поднимать на высокий уровень вопросы и задания Карпатской стратегии, объединять украинский и на уровне местного самоуправления, и на уровне центральной власти, так как ключевая задача, которая стоит перед нами, это привлечение инвестиций и привлечение европейских средств, без чего не состоялась бы ни стратегия в Альпах, ни Дунайская стратегия. Я уверен, что эта конференция даст нам не один важный толчок для того, чтобы мы смогли эту стратегию сделать реальностью, и чтобы наши Карпаты, и этот регион, мог выйти на высоки и уровень экономической успешности, чтобы не ехали на заработки отсюда, а наоборот сюда ехали украинцы со всех уголков Украины. Я уверен, что европейская стратегия и европейская интеграция являются ключевым ответом на вопросы, которые стоят перед нами ", - заверил Парубий.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать