"Via Carpatia 2019". Парубий призвал "карпатские" страны объединиться для расцвета региона

14 июня, 2019, 12:03

Карпатская стратегия важна для экономического и туристического развития этого региона, чтобы эту стратегию сделать реальностью, необходимо привлечь европейские инвестиции

Об этом сказал спикер парламента Украины Андрей Парубий на II Международном форуме Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2019", который проходит в пгт Верховина на Ивано-Франковщине, передает Еспресо.TV.

"Очень важно, что сегодня здесь, на конференции, мы будем проговаривать о том, как этот край сделать также и экономически успешным, как доставить сюда благополучие и достойную жизнь для людей. Собственно, Карпатская стратегия, как замысел, как способ возрождения Карпат, является ключом в ответе на эти вопросы. Я помню, как после Второй мировой войны подобная дискуссия, как сегодня о Карпатах, шла об Альпах, тоже уникальный регион. И тогда все государства, на территории которых находятся Альпы, сделали общую стратегию восстановления и привлекательности этого региона . И сегодня мы едем в Альпы, и мы видим невероятный расцвет экономики, туризма, и это произошло благодаря тому, что произошла солидарность, объединение всех государств, и всех общин вокруг реализации этого проекта ", - сказал он.

Парубий призвал страны, на территории которых есть Карпаты, объединиться, для расцвета этого региона.

"Так же сегодня реализуется стратегия Дунайская. И наша задача, чтобы мы смогли объединить все страны, на территории которых есть Карпаты: и Польшу, представители которой здесь - я могу с уверенностью сказать, что спикер польского парламента является большим энтузиастом Карпатской стратегии - Словакию, Румынию, все соседние страны, для построения единой стратегии. в конце концов, для привлечения европейских средств, для привлечения инвесторов в этот край, чтобы мы смогли сделать так, как в свое время сделали европейцы в Альпах ", - отметил он.

Спикер парламента отметил важное задании Украины в этой стратегии.

"И здесь очень важная задача Украины - поднимать на высокий уровень вопросы и задания Карпатской стратегии, объединять украинский и на уровне местного самоуправления, и на уровне центральной власти, так как ключевая задача, которая стоит перед нами, это привлечение инвестиций и привлечение европейских средств, без чего не состоялась бы ни стратегия в Альпах, ни Дунайская стратегия. Я уверен, что эта конференция даст нам не один важный толчок для того, чтобы мы смогли эту стратегию сделать реальностью, и чтобы наши Карпаты, и этот регион, мог выйти на высоки и уровень экономической успешности, чтобы не ехали на заработки отсюда, а наоборот сюда ехали украинцы со всех уголков Украины. Я уверен, что европейская стратегия и европейская интеграция являются ключевым ответом на вопросы, которые стоят перед нами ", - заверил Парубий.