Финские правые не поддержали немецких популистов относительно антироссийских санкций

14 июня, 2019, 12:30

Финская правая партия "Истинные финны" сказала представителю немецкой популистской партии AfD Йоргу Мойтену, который заявил, что новая группа ультраправых в Европарламенте выступает за снятие антироссийских санкций

Об этом сообщает издание Yle.

По словам главы "финнов" Юсси Халла-ахо, фракция основана на принципах, которые не касаются политики в отношении России.

"Четкая позиция "Истинных финнов" заключается в том, что санкции нельзя снимать до тех пор, пока Россия не изменит своей политики, по которой эти санкции были введены, а именно - пока не освободит незаконно аннексированный Крым", - заявил Халла-ахо .

Националистический альянс "Идентичность и демократия", в который также вошли "Истинные финны", создали накануне в Европейском парламенте. Он будет 73 из 751 мест, занимая пятую позицию по величине сразу за "Зелеными".