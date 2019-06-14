Финские правые не поддержали немецких популистов относительно антироссийских санкций
14 июня, 2019, 12:30
Финская правая партия "Истинные финны" сказала представителю немецкой популистской партии AfD Йоргу Мойтену, который заявил, что новая группа ультраправых в Европарламенте выступает за снятие антироссийских санкций
Об этом сообщает издание Yle.
По словам главы "финнов" Юсси Халла-ахо, фракция основана на принципах, которые не касаются политики в отношении России.
"Четкая позиция "Истинных финнов" заключается в том, что санкции нельзя снимать до тех пор, пока Россия не изменит своей политики, по которой эти санкции были введены, а именно - пока не освободит незаконно аннексированный Крым", - заявил Халла-ахо .
Националистический альянс "Идентичность и демократия", в который также вошли "Истинные финны", создали накануне в Европейском парламенте. Он будет 73 из 751 мест, занимая пятую позицию по величине сразу за "Зелеными".
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