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Espreso.tvМирФинские правые не поддержали немецких популистов относительно антироссийских санкций

Финские правые не поддержали немецких популистов относительно антироссийских санкций

Финская правая партия "Истинные финны" сказала представителю немецкой популистской партии AfD Йоргу Мойтену, который заявил, что новая группа ультраправых в Европарламенте выступает за снятие антироссийских санкций

Об этом сообщает издание Yle.

По словам главы "финнов" Юсси Халла-ахо, фракция основана на принципах, которые не касаются политики в отношении России.

"Четкая позиция "Истинных финнов" заключается в том, что санкции нельзя снимать до тех пор, пока Россия не изменит своей политики, по которой эти санкции были введены, а именно - пока не освободит незаконно аннексированный Крым", - заявил Халла-ахо .

Националистический альянс "Идентичность и демократия", в который также вошли "Истинные финны", создали накануне в Европейском парламенте. Он будет 73 из 751 мест, занимая пятую позицию по величине сразу за "Зелеными".

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