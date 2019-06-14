Ультраправые создали фракцию в Европарламенте во главе с Ле Пен
"Мы изменили политическую шахматную доску в Европейском Союзе", - заявила Ле Пен на презентации политической группы.
В состав ID вошли 73 депутата нового состава ЕП, представляющие националистические партии "Национальное объединение" (Франция), "Лига" (Италия), "Альтернатива для Германии", а также ультраправые политические силы из других стран, включая Австрию, Финляндию и Данию.
ID заменит политическую группу "Европа наций и свобод" (ENF), которая объединяла националистов в предыдущем составе Европарламента.
Следует отметить, что националисты в новом составе ЕН без большинства и не смогут блокировать решения возможной коалиции политических групп проевропейской либерально-демократической, центристской идеологии.
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