Ультраправые создали фракцию в Европарламенте во главе с Ле Пен

"Мы изменили политическую шахматную доску в Европейском Союзе", - заявила Ле Пен на презентации политической группы.

В состав ID вошли 73 депутата нового состава ЕП, представляющие националистические партии "Национальное объединение" (Франция), "Лига" (Италия), "Альтернатива для Германии", а также ультраправые политические силы из других стран, включая Австрию, Финляндию и Данию.

ID заменит политическую группу "Европа наций и свобод" (ENF), которая объединяла националистов в предыдущем составе Европарламента.

Следует отметить, что националисты в новом составе ЕН без большинства и не смогут блокировать решения возможной коалиции политических групп проевропейской либерально-демократической, центристской идеологии.