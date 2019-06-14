//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирУльтраправые создали фракцию в Европарламенте во главе с Ле Пен

Ультраправые создали фракцию в Европарламенте во главе с Ле Пен

В Европарламенте крайне правые националисты и евроскептики сформировали новую политическую группу "Идентичность и демократия" (Identity and Democracy, ID)
Главой фракции избран лидер французских националистов Марин Ле Пен, сообщает Укринформ.

"Мы изменили политическую шахматную доску в Европейском Союзе", - заявила Ле Пен на презентации политической группы.

В состав ID вошли 73 депутата нового состава ЕП, представляющие националистические партии "Национальное объединение" (Франция), "Лига" (Италия), "Альтернатива для Германии", а также ультраправые политические силы из других стран, включая Австрию, Финляндию и Данию.

ID заменит политическую группу "Европа наций и свобод" (ENF), которая объединяла националистов в предыдущем составе Европарламента.

Следует отметить, что националисты в новом составе ЕН без большинства и не смогут блокировать решения возможной коалиции политических групп проевропейской либерально-демократической, центристской идеологии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать