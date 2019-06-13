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Espreso.tvОбществоВятрович идет на выборы с партией Порошенко

Вятрович идет на выборы с партией Порошенко

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович присоединился к политической партии Порошенко "Европейская солидарность", с которой будет баллотироваться в Верховную Раду

Об этом Вятрович сообщил в видеообращении в Facebook .

"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и" Европейской Солидарности ".Это политическая сила, программу которой разделяю. Это команда, которая объединяет опыт и способность к змин.Мени по душе то, что они сделали для развития фундамента нашей государственности", - сказал В "Вятрович.

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