Вятрович идет на выборы с партией Порошенко
13 июня, 2019, 18:37
Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович присоединился к политической партии Порошенко "Европейская солидарность", с которой будет баллотироваться в Верховную Раду
Об этом Вятрович сообщил в видеообращении в Facebook .
"Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и" Европейской Солидарности ".Это политическая сила, программу которой разделяю. Это команда, которая объединяет опыт и способность к змин.Мени по душе то, что они сделали для развития фундамента нашей государственности", - сказал В "Вятрович.
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Напоминаем, что Петр Порошенко во время съезда 9 июня представил первую десятку партии "Европейская солидарность".
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