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Espreso.tvОбществоВ России начали выставлять условия возвращения в ПАСЕ

В России начали выставлять условия возвращения в ПАСЕ

19 июня совет нижней палаты парламента РФ рассмотрит вопрос о предоставлении российской делегацией заявки на участие в сессии ПАСЕ

Об этом сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в этот же день обсудят утверждении состава делегации и ее руководителя. Володин рассказал, что в нее входят семь представителей Совета Федерации и 11 депутатов Госдумы. Согласно планам, делегацию возглавит заместитель председателя нижней палаты Петр Толстой.

Также Володин добавил, что если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию, исключающую возможность ограничивать делегации, которые не входят в нее, в праве голосовать, выступать и принимать участие в работе ассамблеи, то к концу этого же дня Российская Федерация официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ.

"В этом случае 25 июня наша делегация войдет в зал заседаний ПАСЕ", - заявил он.

  • Напомним, Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможном возвращении в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
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