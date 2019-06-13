В России начали выставлять условия возвращения в ПАСЕ

13 июня, 2019, 20:27

19 июня совет нижней палаты парламента РФ рассмотрит вопрос о предоставлении российской делегацией заявки на участие в сессии ПАСЕ

Об этом сказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в этот же день обсудят утверждении состава делегации и ее руководителя. Володин рассказал, что в нее входят семь представителей Совета Федерации и 11 депутатов Госдумы. Согласно планам, делегацию возглавит заместитель председателя нижней палаты Петр Толстой.

Также Володин добавил, что если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию, исключающую возможность ограничивать делегации, которые не входят в нее, в праве голосовать, выступать и принимать участие в работе ассамблеи, то к концу этого же дня Российская Федерация официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ.



"В этом случае 25 июня наша делегация войдет в зал заседаний ПАСЕ", - заявил он.