Масштабное ДТП на севере Польши: 6 погибших, пострадавших спасал украинец
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Wiadomosci.
ДТП произошло в воскресенье на трассе А6 в направлении Свиноуйсьце. Виновником аварии стал водитель грузовика, который не успел затормозить и ударил несколько машин. Сила столкновения была настолько велика, что некоторые авто загорелись.
Свидетели рассказали, что сразу после ДТП возле машин остановился водитель из Украины, он выбежал из машины с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.
По данным польских СМИ, мужчина вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.
"После удара моя машина начала вращаться и все влетели друг в друга. Моя машина загорелась ... Машина рядом горела. Господин Андрей вытащил меня через окно, я не могла выйти", - рассказала одна из пострадавших.
В аварии пострадали 16 человек, четверо из них были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте.
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