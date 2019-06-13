В Египте столкнулись микроавтобусы: 14 погибших

13 июня, 2019, 10:56

В южном пригороде Каира в результате столкновения двух микроавтобусов погибли 14 человек

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

"В среду 14 человек погибли и 10 пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов на скоростной автотрассе в районе Хельвана на юге Каира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту автокатастрофы прибыли 12 машин скорой помощи, раненые были доставлены в больницы.

Из-за плохого состояния дорожной инфраструктуры и нарушения водителями правил безопасности движения в Египте часто происходят ДТП, констатирует Синьхуа. По официальным данным, в 2017 году в результате ДТП в стране более 3,7 тыс. человек погибли, около 14 тыс. пострадали.

Напомним, в Дубае в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли 17 человек.