В Египте столкнулись микроавтобусы: 14 погибших
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.
"В среду 14 человек погибли и 10 пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов на скоростной автотрассе в районе Хельвана на юге Каира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту автокатастрофы прибыли 12 машин скорой помощи, раненые были доставлены в больницы.
Из-за плохого состояния дорожной инфраструктуры и нарушения водителями правил безопасности движения в Египте часто происходят ДТП, констатирует Синьхуа. По официальным данным, в 2017 году в результате ДТП в стране более 3,7 тыс. человек погибли, около 14 тыс. пострадали.
Напомним, в Дубае в результате ДТП с участием туристического автобуса погибли 17 человек.
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