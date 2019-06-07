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Espreso.tvОбществоВъехал не на ту дорогу: в Дубае туристический автобус попал в ДТП. 17 погибших

Въехал не на ту дорогу: в Дубае туристический автобус попал в ДТП. 17 погибших

По крайней мере 17 человек погибли, а 9 серьезно ранены в результате ДТП с участием туристического автобуса

Об этом сообщает издание Gulf News.

Отмечается, что туристический автобус перевозил 31 пассажира разных национальностей и врезался в высотный барьер, который разбил заднее стекло, протаранил левую сторону автобуса и убил пассажиров, сидевших на этой стороне.

Авария произошла после того, как водитель ошибочно въехал на дорогу, не предназначенную для автобусов.

9 раненых госпитализировали.

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