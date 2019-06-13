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Espreso.tvМирРоссия грозится ответить на размещение в Польше американских беспилотников

Россия грозится ответить на размещение в Польше американских беспилотников

Россия ответит на решение США разместить в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

Об этом сообщает российский Interfax.

"Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать меры, а они у нас в арсенале есть", - сказал Шаманов.

Он отметил, что "мир постепенно скатывается к опасной черте событий Карибского кризиса, так как беспилотные летательные аппараты ударного класса можно сравнить с ракетами средней дальности по своим характеристикам, а это значит, что они способны нести ядерное оружие".

Президент США Дональд Трамп и лидер Польши Дуда накануне в Белом доме подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих, примерно на 1000 человек.

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