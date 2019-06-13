США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

13 июня, 2019, 07:39

Президент США Дональд Трамп и лидер Польши Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которому Вашингтон намерен разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Создание эскадрильи разведки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, на поддержку наших оборонных целей", - гласит один из пунктов декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно официальному сообщению, США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих.

"Ожидается, что в ближайшем будущем эта постоянное присутствие увеличится примерно на 1000 военных США", - говорится в документе.

Кроме того, в планах Вашингтона и Варшавы "создание и совместное использование" Центра боевой подготовки в Дравско-Поморску, а также других местах страны.

Польша обязуется создать инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".

Также предполагается строительство военного аэродрома "в целях подготовки или в случае непредвиденных обстоятельств" и развертывание штаба дивизии США и подразделения сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".