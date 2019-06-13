США разместят в Польше эскадрилью беспилотников
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Создание эскадрильи разведки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, на поддержку наших оборонных целей", - гласит один из пунктов декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.
Согласно официальному сообщению, США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих.
"Ожидается, что в ближайшем будущем эта постоянное присутствие увеличится примерно на 1000 военных США", - говорится в документе.
Кроме того, в планах Вашингтона и Варшавы "создание и совместное использование" Центра боевой подготовки в Дравско-Поморску, а также других местах страны.
Польша обязуется создать инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".
Также предполагается строительство военного аэродрома "в целях подготовки или в случае непредвиденных обстоятельств" и развертывание штаба дивизии США и подразделения сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-