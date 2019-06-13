Roshen наконец позволили запатентовать красную ленту, которой перевязывают торты

13 июня, 2019, 15:54

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen против Министерства экономического развития и торговли и ГП "Укрпатент" относительно регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий"

Об этом сообщает издание "Наши Деньги".

Суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за Корпорацией "Рошен" право интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг, которым является - красный цвет в упаковке кондитерских изделий.

Принимая это решение, суд признал недействительными заключение "Укрпатента" и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

Ранее сообщалось, что Roshen подала в суд на Минэкономики, отказавшееся патентовать красную ленту для торта.