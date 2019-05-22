Roshen подала в суд на Минэкономики, которое отказалось патентовать красную ленту для торта

22 мая, 2019, 18:32

Кондитерская корпорация "Roshen" подала иск в суд против Министерства экономики, которое не регистрирует красную ленту на упаковке торта

Об этом говорится в материалах суда.

Отмечается, что иск также подали против государственного предприятия "Укрпатент". В документах сообщается, что Roshen обратилась к этому предприятию за правом патентования красной ленты и других элементов для оформления упаковки тортов, производимых кондитерской корпорацией.

"Укрпатент" отказал в выдаче патента. После этого Roshen обратилась в Апелляционную палату Министерства экономического развития и торговли. Однако, эта палата также отказалась удовлетворить жалобу Roshen.

Кондитерская компания "Roshen" обратилась в суд с просьбой отменить решение Апелляционной палаты и обязать Минэкономики зарегистрировать патент на красные ленты для упаковки тортов.